Бывший тренер «Аякса» Бос возглавил дортмундскую «Боруссию»

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53-летний Бос подписал с дортмундским клубом контракт сроком на два года. СМИ сообщают, что «Боруссия» заплатила €3−5 млн евро за трансфер Боса, так как у специалиста до 2019 года действовал контракт с «Аяксом». По информации СМИ, зарплата голландца в немецком клубе составит €4 млн в год.

В конце мая «Боруссия» расторгла контракт с немецким тренером Томасом Тухелем, у которого возникли существенные разногласия с руководством команды. Сообщалось, что немецкий клуб может возглавить швейцарец Люсьен Фавр, который тренирует французскую «Ниццу». Позднее «Ницца» сделала заявление, что Фавр останется в команде и не уйдет в «Боруссию».

Бос возглавил «Аякс» летом 2016 года. В прошедшем сезоне «Аякс» занял второе место в чемпионате Нидерландов, уступив одно очко победителю турнира «Фейенорду». Также Бос довел команду до финала Лиги Европы, где «Аякс» со счетом 0:2 уступил английскому «Манчестер Юнайтед». В своей карьере Бос тренировал израильский клуб «Маккаби» из Тель- Авива, а также такие голландские команды «Хераклес», «Фейенорд», «Витесс».