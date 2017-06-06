«Атырау» пополнит российский защитник
Защитник Александр Горбатюк не будет выступать за «Тамбов» в следующем сезоне — он принял предложение от казахстанского «Атырау», который возглавляет Сергей Павлов, уже работавший с 32-летним игроком в тульском «Арсенале».
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Об этом корреспонденту «Матч ТВ» сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. Весной Горбатюк провел за «горожан» 13 матчей, забив два мяча.
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