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6 июня 2017, 15:11 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» пополнит российский защитник

Защитник Александр Горбатюк не будет выступать за «Тамбов» в следующем сезоне — он принял предложение от казахстанского «Атырау», который возглавляет Сергей Павлов, уже работавший с 32-летним игроком в тульском «Арсенале».

Защитник Александр <span class=error>Горбатюк</span> не будет выступать за Тамбов в следующем сезоне — он принял предложение от казахстанского <span class=error>Атырау</span> который возглавляет Сергей Павлов уже работавший с 32-летним игроком в тульском Арсенале. Увеличить
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Об этом корреспонденту «Матч ТВ» сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. Весной Горбатюк провел за «горожан» 13 матчей, забив два мяча.

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