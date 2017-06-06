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6 июня 2017, 13:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» объявил о переходе Колашинаца

Защитник Зеад Колашинац, права на которого принадлежат «Шальке-04», подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом».

Защитник <span class=error>Зеад</span> Колашинац права на которого принадлежат <span class=error>Шальке</span>-04 подписал долгосрочный контракт с Арсеналом. Увеличить
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Арсеналу» боснийский футболист достался бесплатно. Контракт 23-летнего защитника с «Шальке-04» истекает 30 июня, после чего Колашинац присоединится к «Арсеналу» и начнёт подготовку к сезону.

В минувшем сезоне новичок «Арсенала» принял участие в 36 официальных матчах за «Шальке-04», забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.

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