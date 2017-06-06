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6 июня 2017, 13:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Спаллетти подтвердил, что договорился с «Интером»

Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти встанет у руля миланского «Интера».

Бывший главный тренер <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Лучано</span> <span class=error>Спаллетти</span> встанет у руля миланского <span class=error>Интера</span>. Увеличить
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Итальянский специалист в беседе с журналистами рассказал, что стороны скрепили договор рукопожатием.

«Мы пожали друг другу руки. Мы старомодны и таким способом решаем вопросы», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Лучано Спаллетти добавил, что о назначении будет объявлено на специальной пресс-конференции. 58-летний специалист принял «Рому» 14 января, подписав контракт до конца сезона. Под его руководством римляне заняли в итальянской Серии А второе место.

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