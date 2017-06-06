Спаллетти подтвердил, что договорился с «Интером»
Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти встанет у руля миланского «Интера».
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Видимо, что-то случилось...
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Итальянский специалист в беседе с журналистами рассказал, что стороны скрепили договор рукопожатием.
«Мы пожали друг другу руки. Мы старомодны и таким способом решаем вопросы», — цитирует Спаллетти Football Italia.
Лучано Спаллетти добавил, что о назначении будет объявлено на специальной
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