Спаллетти подтвердил, что договорился с «Интером»

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Итальянский специалист в беседе с журналистами рассказал, что стороны скрепили договор рукопожатием.

«Мы пожали друг другу руки. Мы старомодны и таким способом решаем вопросы», — цитирует Спаллетти Football Italia.