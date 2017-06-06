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«Я готов уйти из любого клуба, где меня не выпускают на поле, будь то хоть “Реал” или “Барселона”. Неважно, что за именно команда, мне важно играть. “Шальке” — настоящая яма, если бы я знал это, то никогда бы не покинул “Севилью”. Если главный тренер останется, то я ухожу», — цитирует Коноплянка Tribuna.

В прошедшем сезоне 27-летний Коноплянка провел 27 матчей за «Шальке» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.

Ранее украинец обрушился с критикой на наставника Маркуса Вайнцирля, а руководство «Шальке» объявило о решение оштрафовать Коноплянку.