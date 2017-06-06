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6 июня 2017, 13:37 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Милан» отказался от идеи приглашения Мораты и намерен вернуть Обамеянга

Руководство «Милана» продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Tuttosport.

Руководство Милана продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Tuttosport. Увеличить
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Согласно источнику, форвард мадридского «Реала» Альваро Мората не собирается переходить в стан «россонери», поскольку планирует остаться в Испании.

Отмечается, что клуб отказался от идеи трансфера игрока «сливочных» и нацелился на форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, который выступал за «Милан» c 2008 по 2012 гг.

При этом источник уверяет, что форвард «шмелей» близок к переходу в «ПСЖ», однако итальянцы надеются вернуть лучшего бомбардира бундеслиги, предложив ему зарплату в размере 8 млн евро в год.

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