Левандовски признан игроками лучшим футболистом Бундеслиги сезона-2016/17
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом Бундеслиги сезона-2016/17 согласно опросу издания Kicker, проведённого среди 248 футболистов Бундеслиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно результатам опроса, Левандовски получил 25% голосов. На втором месте оказался полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта, за которого проголосовали 15,7% респондентов. Что же касается форварда дортмундской «Боруссии»
По итогам предыдущего сезона Левандовски принял участие в 33 матчах Бундеслиги, став автором 30 голов и 5 результативных передач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter