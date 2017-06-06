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6 июня 2017, 13:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Левандовски признан игроками лучшим футболистом Бундеслиги сезона-2016/17

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом Бундеслиги сезона-2016/17 согласно опросу издания Kicker, проведённого среди 248 футболистов Бундеслиги.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски стал лучшим футболистом <span class=error>Бундеслиги</span> сезона-2016/17 согласно опросу издания Kicker проведённого среди 248 футболистов <span class=error>Бундеслиги</span>. Увеличить
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Согласно результатам опроса, Левандовски получил 25% голосов. На втором месте оказался полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта, за которого проголосовали 15,7% респондентов. Что же касается форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга, то он получил 10,5% голосов. Последний с 31 голом стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии.

По итогам предыдущего сезона Левандовски принял участие в 33 матчах Бундеслиги, став автором 30 голов и 5 результативных передач.

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