«Лион» продаст Вальбуэна за 4 миллиона евро
Стали известны подробности перехода полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна в «Фенербахче».
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Как утверждает Le Progrès, французский клуб получит за
Ранее в турецких СМИ появилась информация, что вскоре 32-летний француз присоединится к новой команде, и подпишет трехлетний контракт.
В минувшем сезоне Вальбуэна сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.
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