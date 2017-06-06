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6 июня 2017, 12:30 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Лион» продаст Вальбуэна за 4 миллиона евро

Стали известны подробности перехода полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна в «Фенербахче».

Стали известны подробности перехода полузащитника Лиона <span class=error>Матье</span> Вальбуэна в Фенербахче. Увеличить
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Как утверждает Le Progrès, французский клуб получит за экс-игрока московского «Динамо» 4 миллиона евро. В 2015 году «Лион» приобрел вингера у российского клуба за 6 миллионов евро.

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что вскоре 32-летний француз присоединится к новой команде, и подпишет трехлетний контракт.

В минувшем сезоне Вальбуэна сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.

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