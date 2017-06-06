«Лион» продаст Вальбуэна за 4 миллиона евро

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как утверждает Le Progrès, французский клуб получит за экс-игрока московского «Динамо» 4 миллиона евро. В 2015 году «Лион» приобрел вингера у российского клуба за 6 миллионов евро.

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что вскоре 32-летний француз присоединится к новой команде, и подпишет трехлетний контракт.

В минувшем сезоне Вальбуэна сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.