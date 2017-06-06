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6 июня 2017, 11:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Наставник «Аякса» Бош согласовал контракт с дортмундской «Боруссией»

Руководство дортмундской «Боруссии» определилось с новым главным тренером.

Руководство дортмундской <span class=error>Боруссии</span> определилось с новым главным тренером. Увеличить
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Как сообщает Kicker, у руля «шмелей» встанет наставник «Аякса» Петер Бош. Официально в Дортмунде о назначении голландского специалиста должны объявить 6 июня. Общественности Петер Бош будет представлен на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 14:30 (15:30 мск).

53-летний наставник подписал контракт до 2019 года. «Боруссия» заплатит «Аяксу» за преждевременный разрыв контракта неустойку в размере € 3 млн. Договор с амстердамским клубом действовал до лета 2019 года.

Ранее руководство «Боруссии» проявляло интерес к наставнику «Ниццы» Люсьену Фавру.

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