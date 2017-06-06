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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29990037/
6 июня 2017, 9:54 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Николай Шпилевский: Устал объяснять руководителям белорусских клубов, что в очереди за их футболистами никто не стоит

Известный белорусский агент Николай Шпилевский рассказал о развитии перспективных белорусских молодых футболистов.

Известный белорусский агент Николай <span class=error>Шпилевский</span> рассказал о развитии перспективных белорусских молодых футболистов. Увеличить
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Такие футболисты, как Александр Глеб, в белорусском футболе рождаются редко, может, вы уже заприметили кого-то, кто мог бы стать новым Глебом?

Путь Александра Глеба был тесно связан с моим путем, я дал ему эту возможность. И Александр с достоинством этот путь преодолел, хотя последние лет семь, наверное, его карьера должна была развиваться немного по-другому, он был достоин большего. У Глеба мегаталант. Это факт. А так сказать, что сегодня вырастет новый Александр Глеб или у Николая Шпилевского появится сильная мотивация кем-то так заняться… Наверное, да. Мне импонирует 16-летний Кирилл Кириленко, который сейчас играет в Бресте. По игре со Швейцарией мне очень понравился Павел Савицкий, хотя человек уже не в возрасте Глеба, которому тогда было 17 лет. Сергей Черник однозначно свой путь пройдет достойно. Также очень сильно нравится неординарный футболист «Шахтера» Виталий Лисакович, которого, к сожалению, травмы часто выбивают из строя. Нравится игрок брестского «Динамо» Павел Седько… Но все-таки это такие эпизоды. Им еще нужно очень много работать. Я надеюсь, что на пути в их дальнейшем развитии будут достойные люди. Если я увижу игрока, которого можно продвигать на Запад, то я, безусловно, это буду делать. Естественно, нужна поддержка и клуба, в котором он на данный момент играет. Потому что некоторые руководители живут своим миром и думают, что придет Николай Шпилевский или кто-то еще и выложит огромные деньги за футболистов. Я могу однозначно сказать, такого не будет. Сегодня в Беларуси никто не стоит никаких денег, тем более огромных. Они могут стоить, но только если получат шанс заиграть на Западе, и через год, если они докажут своим клубам, что в них не ошиблись, то они получат свои финансы. А сказать, что сегодня кто-то приедет в Беларусь и за кого-то отвалит миллионы, это сплошная утопия.

Вы сейчас перечисляли ребят, которые сотрудничают с вами или у них свои менеджеры?

Мне не важно, кто с кем сотрудничает, какие у кого менеджеры. Я готов каждому помочь. Самое главное, чтобы появился такой футболист. Честно говоря, я физически подустал бороться с ветряными мельницами, объяснять руководителям белорусских клубов, что сегодня в очереди за вашими футболистами никто не стоит, и никогда стоять не будет, — как передает «Еврорадио», сказал Шпилевский.

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