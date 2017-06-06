Николай Шпилевский: Устал объяснять руководителям белорусских клубов, что в очереди за их футболистами никто не стоит
Известный белорусский агент Николай Шпилевский рассказал о развитии перспективных белорусских молодых футболистов.
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Видимо, что-то случилось...
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Такие футболисты, как Александр Глеб, в белорусском футболе рождаются редко, может, вы уже заприметили
Путь Александра Глеба был тесно связан с моим путем, я дал ему эту возможность. И Александр с достоинством этот путь преодолел, хотя последние лет семь, наверное, его карьера должна была развиваться немного
Вы сейчас перечисляли ребят, которые сотрудничают с вами или у них свои менеджеры?
Мне не важно, кто с кем сотрудничает, какие у кого менеджеры. Я готов каждому помочь. Самое главное, чтобы появился такой футболист. Честно говоря, я физически подустал бороться с ветряными мельницами, объяснять руководителям белорусских клубов, что сегодня в очереди за вашими футболистами никто не стоит, и никогда стоять не будет, — как передает «Еврорадио», сказал Шпилевский.
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