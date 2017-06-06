Защитник «Кайрата» прооперирован в Италии

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На днях на страничке в социальной сети клиники «Вилла Стюарт», где сербу сделали операцию, была опубликована новость с комментарием:



«Жарко Маркович на днях был прооперирован профессором Мариани в клинике “Вилла Стюарт”. Футболист ФК “Кайрат” уже приступил к курсу физиотерапии в нашей клинике».



Однако, информации о степени сложности проведенной операции и сроках восстановления пока нет.