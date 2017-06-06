Защитник «Кайрата» прооперирован в Италии
30-летнему защитнику «Кайрата» Жарко Марковичу, получившему травму в конце апреля, сделали операцию в Италии, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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На днях на страничке в социальной сети клиники «Вилла Стюарт», где сербу сделали операцию, была опубликована новость с комментарием:
«Жарко Маркович на днях был прооперирован профессором Мариани в клинике “Вилла Стюарт”. Футболист ФК “Кайрат” уже приступил к курсу физиотерапии в нашей клинике».
Однако, информации о степени сложности проведенной операции и сроках восстановления пока нет.
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