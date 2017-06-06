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6 июня 2017, 9:39 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Защитник «Кайрата» прооперирован в Италии

30-летнему защитнику «Кайрата» Жарко Марковичу, получившему травму в конце апреля, сделали операцию в Италии, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

30-летнему защитнику <span class=error>Кайрата</span> Жарко Марковичу получившему травму в конце апреля сделали операцию в Италии сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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На днях на страничке в социальной сети клиники «Вилла Стюарт», где сербу сделали операцию, была опубликована новость с комментарием:

«Жарко Маркович на днях был прооперирован профессором Мариани в клинике “Вилла Стюарт”. Футболист ФК “Кайрат” уже приступил к курсу физиотерапии в нашей клинике».

Однако, информации о степени сложности проведенной операции и сроках восстановления пока нет.

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