«Кальяри» продлил контракт с главным тренером Массимо Растелли до 2019 года

«Кальяри» рад сообщить о продлении контракта с тренером Массимо Растелли. Тренер связан с клубом до 30 июня 2019 года. После исторического триумфа в Серии B, Массимо Растелли в прошлом сезоне сохранил клуб в высшем дивизионе — спокойно, математически выполнив задачу за четыре тура до конца. Клуб выражает полное удовлетворение продлением своих отношений с Растелли и подтверждает уверенность и уважение к нему, а также желает ему успехов. Вперёд все вместе, хорошей работы, Массимо!, — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2016/17 «Кальяри» занял 11-е место в Серии А. В Кубке Италии клуб дошёл до 1/8 финала, где уступил «Сампдории» (0:3).