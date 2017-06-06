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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29989569/
6 июня 2017, 9:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Кальяри» продлил контракт с главным тренером Массимо Растелли до 2019 года

«Кальяри» продлил контракт с главным тренером Массимо Растелли до 2019 года, сообщает официальный сайт клуба.

«Кальяри» рад сообщить о продлении контракта с тренером Массимо Растелли. Тренер связан с клубом до 30 июня 2019 года. После исторического триумфа в Серии B, Массимо Растелли в прошлом сезоне сохранил клуб в высшем дивизионе — спокойно, математически выполнив задачу за четыре тура до конца. Клуб выражает полное удовлетворение продлением своих отношений с Растелли и подтверждает уверенность и уважение к нему, а также желает ему успехов. Вперёд все вместе, хорошей работы, Массимо!, — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2016/17 «Кальяри» занял 11-е место в Серии А. В Кубке Италии клуб дошёл до 1/8 финала, где уступил «Сампдории» (0:3).

Кальяри
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