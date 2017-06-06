«Арсенал» принял предложение «Ювентуса» о трансфере Щенсны за € 14 млн
Голкипер «Арсенала» Войцех Щенсны перейдёт в «Ювентус» за € 14 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
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Кроме того «канониры» получат дополнительно € 2 млн в качестве бонусов по трансферу.
Контракт Щенсны с «Ювентусом» будет рассчитан на четыре года, зарплата — € 4 млн в год с возможностью увеличения до € 4,5 к последнему сезону.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал трансфер голкипера за € 16 млн, однако затем агент Щенсны опроверг все слухи о переговорах своего клиента с туринским клубом.
Щенсны выступал в течение последних двух лет в «Роме» на правах аренды. Он провёл за римлян 39 матчей в сезоне-2016/17, в которых пропустил 41 мяч, а в 14 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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