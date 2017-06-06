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6 июня 2017, 8:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» принял предложение «Ювентуса» о трансфере Щенсны за € 14 млн

Голкипер «Арсенала» Войцех Щенсны перейдёт в «Ювентус» за € 14 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Голкипер Арсенала <span class=error>Войцех</span> <span class=error>Щенсны</span> перейдёт в <span class=error>Ювентус</span> за € 14 млн сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Увеличить
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Кроме того «канониры» получат дополнительно € 2 млн в качестве бонусов по трансферу.

Контракт Щенсны с «Ювентусом» будет рассчитан на четыре года, зарплата — € 4 млн в год с возможностью увеличения до € 4,5 к последнему сезону.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал трансфер голкипера за € 16 млн, однако затем агент Щенсны опроверг все слухи о переговорах своего клиента с туринским клубом.

Щенсны выступал в течение последних двух лет в «Роме» на правах аренды. Он провёл за римлян 39 матчей в сезоне-2016/17, в которых пропустил 41 мяч, а в 14 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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