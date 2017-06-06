Венгер ведёт во Франции переговоры о переходе в «Арсенал» Мбаппе и Сери
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер находится во Франции, где ведёт переговоры о приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, а также полузащитника «Ниццы»
Жан-Мишеля Сери, сообщает The Sun.
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Наставника «Арсенала» в поездке сопровождает исполнительный директор клуба Иван Газидис.
В минувшем сезоне Килиан Мбаппе провёл 44 матча за «Монако», отметившись 26 голами и 14 результативными передачами. Полузащитник «Ниццы»
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