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6 июня 2017, 8:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер ведёт во Франции переговоры о переходе в «Арсенал» Мбаппе и Сери

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер находится во Франции, где ведёт переговоры о приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, а также полузащитника «Ниццы» Жан-Мишеля Сери, сообщает The Sun.

Главный тренер Арсенала <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span> находится во Франции где ведёт переговоры о приобретении нападающего Монако <span class=error>Килиана</span> <span class=error>Мбаппе</span> а также полузащитника Ниццы <nobr>Жан-Мишеля</nobr> <span class=error>Сери</span> сообщает The Sun. Увеличить
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Наставника «Арсенала» в поездке сопровождает исполнительный директор клуба Иван Газидис.

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе провёл 44 матча за «Монако», отметившись 26 голами и 14 результативными передачами. Полузащитник «Ниццы» Жан-Мишель Сери сыграл в 39 матчах за клуб, в которых забил 7 мячей и отдал 9 голевых передач.

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