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6 июня 2017, 1:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Аллегри близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри должен продлить контракт с туринским клубом, несмотря на интерес к нему со стороны «ПСЖ», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Главный тренер <span class=error>Ювентуса</span> Массимилиано Аллегри должен продлить контракт с туринским клубом несмотря на интерес к нему со стороны <span class=error>ПСЖ</span> сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди <span class=error>Марцио</span>. Увеличить
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В ближайшие дни специалист проведёт встречу с руководителями «Ювентуса», и обе стороны настроены оптимистично. Новое соглашение, вероятно, будет рассчитано до 2019 года. Нынешний договор истекает по окончании сезона-2017/18.

Аллегри возглавил туринскую команду в 2014 году и успел выиграть семь трофеев, включая три скудетто.

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