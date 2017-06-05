Симоне Индзаги продлил контракт с «Лацио»
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги сохранит свой пост.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом заявил сам специалист, принявший команду в апреле 2016 года. Под его руководством римляне в минувшем сезоне заняли пятое место.
— Я очень рад, что продлил контракт с «Лацио», — цитирует Sky Italia Индзаги. — Осталось только оставить подписи под контрактом, скоро мы это сделаем. Я рад, что останусь, в следующем сезоне мы постараемся добиться хороших результатов.
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