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5 июня 2017, 23:42 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Симоне Индзаги продлил контракт с «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги сохранит свой пост.

Главный тренер <span class=error>Лацио</span> <span class=error>Симоне</span> <span class=error>Индзаги</span> сохранит свой пост. Увеличить
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Об этом заявил сам специалист, принявший команду в апреле 2016 года. Под его руководством римляне в минувшем сезоне заняли пятое место.

— Я очень рад, что продлил контракт с «Лацио», — цитирует Sky Italia Индзаги. — Осталось только оставить подписи под контрактом, скоро мы это сделаем. Я рад, что останусь, в следующем сезоне мы постараемся добиться хороших результатов.

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