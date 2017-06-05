Боец, сраженный в Китае. Почему умер Шейк Тиоте
Бывший полузащитник «Ньюкасла» Шейк Тиоте упал в обморок на тренировке, хотя почти год назад узнал о проблемах с сердцем….
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Видимо, что-то случилось...
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Мир должен запомнить Шейка Тиоте бойцом. Чтобы пробиться в футбол, Шейк бегал босиком по улицам Абиджана, а в семье настолько не хватало денег, что на первую пару бутс он скопил только в 15 лет. «В Африке ты должен быть сильным, невероятно сильным психологически, чтобы пробиться наверх. Это в Европе есть всё — мяч, форма… В Африке очень трудно играть в футбол — нет условий, нет денег, чтобы расти», — рассказывал Тиоте.
«Один из лучших товарищей по команде в моей жизни», — пишет о Тиоте Тим Крул. «Он сильно помогал мне советами, когда меня подняли в основной состав», — соболезнует Пол Дамметт. Всегда был жизнерадостен, всегда помогал молодым, всегда крепко стоял на ногах. На этой неделе в семье Шейка Тиоте должен был родиться третий ребёнок.
Мир должен запомнить Шейка Тиоте бойцом. Но ещё — усвоить один урок.
Минувшим летом Тиоте, понимая, что играть за «Ньюкасл» почти не будет (набегал всего 15 минут в Чемпионшипе, после чего уехал во второй китайский дивизион), мог оказаться в России. Насколько известно, Шейком интересовался «Анжи» и персонально Павел Врба. Ударили по рукам, приготовились к медобследованию — и заморозили переход
В этой ситуации у меня два вопроса в воздух:
Почему Тиоте решил продолжать карьеру, зная о проблемах с сердцем? Ладно, здесь ответ может дать
Смерть Шейка — это не только трагедия конкретного человека, это ещё и удар по всему китайскому футболу. Вместе с кастой игроков, не желающих ехать в Китай, чтобы не предавать свою мечту, есть и другая — тех, кто беспокоится за своё здоровье. Зимой в другой пекинский клуб, «Бэйцзин Гоань», едва не перешёл Антони Модест. Нападающий, забивший тучу мячей за «Кёльн», изучил вопрос, понял, что в Китае плохая медицина (и это в Пекине!), и отказался от трансфера с громадной зарплатой — сложная аллергия сына оказалась важнее.
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И пока в «Хоффенхайме» вокруг тренировочного поля ставят датчики, отслеживающие сердцебиение, давление и дыхание каждого игрока, а потом передающие данные клубному медику, китайские врачи добродушно пропускают в футбол игрока, предположительно имевшего болезнь сердца. Завалившего до «Бэйцзин Энтерпрайзес» два медосмотра. А тренеры не дают полузащитнику, традиционно набегающему объём работы современного центрального хавбека (10−12 км), лишний день отдыха. И это при том, что специалисты по физподготовке требуют смягчать тренировочные условия для игроков в первые два дня после матчей или не назначать тренировки вовсе. Всё это очень печально — и, что самое обидное, склонно к повторению ситуации.
Но всё же. Мир, в первую очередь запомни Шейка Тиоте бойцом. Даже со своей смертью он бился 15 часов.
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