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Первым в понедельник утром о скором появлении Слуцкого в городе Кингстон-апон-Халл написало издание Mirror.

Египетский владелец клуба Ассем Аллам поставит перед российскийм специалистом задачу вернуть команду в премьер-лигу.

По итогам минувшего сезона «тигры», как называют «Халл» за полосатую черно-янтарную форму, заняли в элитном дивизионе 19-е место, вылетели в чемпионлигу (аналог нашей ФНЛ), и расстались с португальским тренером Марку Силвой.

Причем, как выразился вице-президент «Халла» Эхаб Аллам, причиной расставания стало то, что «Силва — слишком сильный специалист для второго дивизиона». Уйти решил сам португалец, его не увольняли.

25 мая в интервью Sky Sports Аллам сказал:

— Пока мы не начали поиски нового тренера, но на следующей неделе займемся этой работой. Надеюсь, найдем кого-то не хуже Силвы. Не хотим спешить. Мы уже имеем опыт неудачных назначений, к которым приводила спешка.



Прошлым летом мы имели серьезные проблемы на трансферном рынке, потому что клуб был близок к продаже новым владельцам. В итоге сделка сорвалась, а подготовка к сезону получилась скомканной. Зимой мы пытались исправить положение, набрали во второй половине чемпионата много очков, но этого не хватило для спасения.



Не думаю, что сейчас мы будем массово закупать новичков. Поэтому у нового тренера будет больше свободы в этих вопросах. К тому же вылет из премьер-лиги имеет свои плюсы: теперь у нас есть больше возможностей подтягивать к основе ребят из академии. Думаю, 3−4 молодых игрока получат свой шанс в первой команде.

По данным Daily Star, Слуцкий уже согласовал условия контракта с клубом. Обозреватель издания Джереми Кросс в разговоре с корреспондентом «СЭ» Гошей ЧЕРНОВЫМ рассказал известные ему подробности:

— Сделка уже завершена. Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в Кингстон-апон-Халл для подписания контракта. Его зарплата составит 450 тысяч фунтов в год (примерно 516 тысяч евро. — Прим. «СЭ»). О трансферном бюджете сказать ничего не могу, но не думаю, что он будет крупным. На вакантный пост также претендовали Гарри Монк, Стив Макларен и Найджел Эдкинс.

Немного подробнее о конкурентах, которых обошел Слуцкий:

38-летний экс-центральный защитник Монк уже успел потренировать «Суонси» и «Лидс».

56-летнего Макларена российские болельщики отлично помнят по поражению сборной Англии от хорватов, которое пустило команду Гуса Хиддинка в финальную часть Euro-2008. Последним местом его работы был «Дерби».

52-летний Эдкинс трудился в «Саутгемптоне», «Рединге» и «Шеффилд Юнайтед».

Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА в декабре и с тех пор часто бывал в Англии, активно учил язык. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить «Уотфорд», но клуб премьер-лиги отказался от его кандидатуры.

«Халл», как сообщает официальный сайт клуба, выйдет из отпуска 3 июля. Неделю команда будет готовиться дома, а затем отправится на сбор в португальский Алгавре, который продлится до 23-го числа.

«Тигры» проведут в Португалии два товарищеских матча против клубов из лиги 1 — третьего по силе дивизиона. 15 июля Слуцкий дебютирует поединком против «Оксфорда», 18 июля «Халл» сыграет с «Бристоль Роверс».

Календарь на сезон будет опубликован 21 июня, первый тур намечен на 5 августа.