Первый экзамен Слуцкого — «Оксфорд». Что ждет тренера в «Халле»
В ближайшее время будет объявлено о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера английских «тигров».
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Первым в понедельник утром о скором появлении Слуцкого в городе
Египетский владелец клуба Ассем Аллам поставит перед российскийм специалистом задачу вернуть команду в
По итогам минувшего сезона «тигры», как называют «Халл» за полосатую
Причем, как выразился
25 мая в интервью Sky Sports Аллам сказал:
— Пока мы не начали поиски нового тренера, но на следующей неделе займемся этой работой. Надеюсь, найдем
Прошлым летом мы имели серьезные проблемы на трансферном рынке, потому что клуб был близок к продаже новым владельцам. В итоге сделка сорвалась, а подготовка к сезону получилась скомканной. Зимой мы пытались исправить положение, набрали во второй половине чемпионата много очков, но этого не хватило для спасения.
Не думаю, что сейчас мы будем массово закупать новичков. Поэтому у нового тренера будет больше свободы в этих вопросах. К тому же вылет из
По данным Daily Star, Слуцкий уже согласовал условия контракта с клубом. Обозреватель издания Джереми Кросс в разговоре с корреспондентом «СЭ» Гошей ЧЕРНОВЫМ рассказал известные ему подробности:
— Сделка уже завершена. Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в
Немного подробнее о конкурентах, которых обошел Слуцкий:
38-летний
56-летнего Макларена российские болельщики отлично помнят по поражению сборной Англии от хорватов, которое пустило команду Гуса Хиддинка в финальную часть Euro-2008. Последним местом его работы был «Дерби».
52-летний Эдкинс трудился в «Саутгемптоне», «Рединге» и «Шеффилд Юнайтед».
Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА в декабре и с тех пор часто бывал в Англии, активно учил язык. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить «Уотфорд», но клуб
«Халл», как сообщает официальный сайт клуба, выйдет из отпуска 3 июля. Неделю команда будет готовиться дома, а затем отправится на сбор в португальский Алгавре, который продлится до 23-го числа.
«Тигры» проведут в Португалии два товарищеских матча против клубов из лиги 1 — третьего по силе дивизиона. 15 июля Слуцкий дебютирует поединком против «Оксфорда», 18 июля «Халл» сыграет с «Бристоль Роверс».
Календарь на сезон будет опубликован 21 июня, первый тур намечен на 5 августа.
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