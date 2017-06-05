Леонид Слуцкий: Сегодняшний проект Абрамовича в российском футболе — это я
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, который уже в ближайшее время может возглавить «Халл Сити», в интервью BBC рассказал о своих взаимоотношениях с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, отметив, что является «проектом» российского бизнесмена.
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По словам 46-летнего наставника, последние несколько месяцев он активно следил за английским футболом и изучал язык этой страны.
- Я изучал английский и посмотрел очень много матчей, — цитирует Слуцкого BBC. — Я смотрел не только
Абрамович? Он многое сделал для российского футбола. У него есть академия в России. Он вложил большие средства в инфраструктуру российского футбола. В частности, построил около 300 полей с искусственным газоном, был спонсором сборной России.
Сегодня его проект в российском футболе — это я. Он является моим другом и очень помогает мне в моей ситуации.
Какое английское слово для меня имеет наибольшее значение? В моей ситуации очень важным словом, возможно, является «мечта».
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