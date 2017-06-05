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5 июня 2017, 22:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Сегодняшний проект Абрамовича в российском футболе — это я

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, который уже в ближайшее время может возглавить «Халл Сити», в интервью BBC рассказал о своих взаимоотношениях с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, отметив, что является «проектом» российского бизнесмена.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид <span class=error>Слуцкий</span> который уже в ближайшее время может возглавить <span class=error>Халл</span> Сити в интервью BBC рассказал о своих взаимоотношениях с владельцем <span class=error>Челси</span> Романом <span class=error>Брамовичем</span>. Увеличить
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По словам 46-летнего наставника, последние несколько месяцев он активно следил за английским футболом и изучал язык этой страны.

​- Я изучал английский и посмотрел очень много матчей, — цитирует Слуцкого BBC. — Я смотрел не только премьер-лигу, но и чемпион-лигу, а также первую лигу.

Абрамович? Он многое сделал для российского футбола. У него есть академия в России. Он вложил большие средства в инфраструктуру российского футбола. В частности, построил около 300 полей с искусственным газоном, был спонсором сборной России.

Сегодня его проект в российском футболе — это я. Он является моим другом и очень помогает мне в моей ситуации.

Какое английское слово для меня имеет наибольшее значение? В моей ситуации очень важным словом, возможно, является «мечта».
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