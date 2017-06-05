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5 июня 2017, 20:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Э. Азар перенёс операцию и пропустит около трёх месяцев

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар перенёс операцию на голеностопе и должен вернуться в строй примерно через три месяца, сообщает пресс-служба синих.

Полузащитник <span class=error>Челси</span> и сборной Бельгии <span class=error>Эден</span> <span class=error>Азар</span> перенёс операцию на <span class=error>голеностопе</span> и должен вернуться в строй примерно через три месяца сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> синих. Увеличить
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«Операция прошла хорошо, и сейчас начинается реабилитация. Вернусь более сильным игроком! Спасибо за поддержку», — написал Азар в «Твиттере» и прикрепил к сообщению свою фотографию.

Ранее стало известно, что Азар получил перелом лодыжки в расположении сборной Бельгии. Предполагалось, что он пропустит до восьми недель.

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Новости Зарубежного футбола

Sun: Футболист «Челси» Азар будет прооперирован и пропустит старт сезона

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии по футболу и английского клуба «Челси» Эден Азар в срочном порядке будет прооперирован в понедельник в одной из лондонских клиник. Об этом сообщает британская газета The Sun.
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