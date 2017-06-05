Э. Азар перенёс операцию и пропустит около трёх месяцев

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«Операция прошла хорошо, и сейчас начинается реабилитация. Вернусь более сильным игроком! Спасибо за поддержку», — написал Азар в «Твиттере» и прикрепил к сообщению свою фотографию.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Everything went well with my ankle operation, now I start the road to recovery! I will be stronger. Thank you for your support!! <a href="https://t.co/aokirnytkW">pic.twitter.com/aokirnytkW</a></p>— Eden hazard (@hazardeden10) <a href="https://twitter.com/hazardeden10/status/871770402065960961">5 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее стало известно, что Азар получил перелом лодыжки в расположении сборной Бельгии. Предполагалось, что он пропустит до восьми недель.