Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29986468/?
5 июня 2017, 20:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бенитес, Компани и другие игроки соболезнуют в связи со смертью Тиоте

Футболисты и тренеры ряда клубов выразили соболезнования в связи со смертью полузащитника «Бэйцзин Гоань"​ Шейка Тиоте.

Футболисты и тренеры ряда клубов выразили соболезнования в связи со смертью полузащитника Бэйцзин <span class=error>Гоань</span>'​ Шейка <span class=error>Тиоте</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бывший футболист «Ньюкасла» умер в возрасте 30 лет после потери сознания на тренировке. Трагедию подтвердил его представитель в интервью Press Association.

«Спи спокойно, брат, тебя будет не хватать. Я сердцем с его семьей. Ушел так рано», — написал Паписс Сиссе в своем Твиттере.

«Я очень расстроен смертью Шейка. Все время, что я его знал, он был настоящим профессионалом и хорошим человеком. Сейчас я сердцем с его семьей и друзьями в это тяжелое время», — сказал главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес.

«У меня нет слов, я очень опечален. Шейк Тиоте был одним из приятнейших одноклубников, с которыми я работал. Спи спокойно, брат», — написал защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани.

Свои соболезнования выразили Стивен Харпер, Тим Крул, Райан Тэйлор, Эктор Бельерин и другие.

Сборная Кот-д`Ивуара
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Все новости
05 июня

Первый трансфер "Зенита" при Манчини

"Вашингтон" принял окончательное решение по Овечкину

Павлюченко снова будет играть за столичный клуб