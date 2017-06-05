Бенитес, Компани и другие игроки соболезнуют в связи со смертью Тиоте

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Бывший футболист «Ньюкасла» умер в возрасте 30 лет после потери сознания на тренировке. Трагедию подтвердил его представитель в интервью Press Association.

«Спи спокойно, брат, тебя будет не хватать. Я сердцем с его семьей. Ушел так рано», — написал Паписс Сиссе в своем Твиттере.

«Я очень расстроен смертью Шейка. Все время, что я его знал, он был настоящим профессионалом и хорошим человеком. Сейчас я сердцем с его семьей и друзьями в это тяжелое время», — сказал главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес.

«У меня нет слов, я очень опечален. Шейк Тиоте был одним из приятнейших одноклубников, с которыми я работал. Спи спокойно, брат», — написал защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани.

Свои соболезнования выразили Стивен Харпер, Тим Крул, Райан Тэйлор, Эктор Бельерин и другие.