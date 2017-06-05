ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Тиоте

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Он умер в возрасте 30 лет после потери сознания на тренировке. О причинах смерти пока не сообщается.

— Наши искренние соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде Шейка Тиоте, — говорится в сообщении. — Он ушел сегодня в Китае в возрасте 30 лет. Покойся с миром.

Тиоте присоединился к «Бэйцзину» в феврале 2017 года, до этого он семь сезонов выступал в «Ньюкасле». В составе «Твенте» он стал чемпионом Голландии-2010, а со сборной Кот-д'Ивуара выиграл Кубок африканских наций в 2015 году.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Our sincere condolences to the family, friends & team-mates of Cheick Tiote, who passed away today in China, aged just 30. Rest in peace. <a href="https://t.co/uqOV3oocIg">pic.twitter.com/uqOV3oocIg</a></p>— FIFA.com (@FIFAcom) <a href="https://twitter.com/FIFAcom/status/871772519115706370">5 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>