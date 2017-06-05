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5 июня 2017, 20:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Тиоте

ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью игрока «Бэйцзин Гоань» Шейка Тиоте.

ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью игрока Бэйцзин <span class=error>Гоань</span> Шейка <span class=error>Тиоте</span>. Увеличить
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Он умер в возрасте 30 лет после потери сознания на тренировке. О причинах смерти пока не сообщается.

— Наши искренние соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде Шейка Тиоте, — говорится в сообщении. — Он ушел сегодня в Китае в возрасте 30 лет. Покойся с миром.

Тиоте присоединился к «Бэйцзину» в феврале 2017 года, до этого он семь сезонов выступал в «Ньюкасле». В составе «Твенте» он стал чемпионом Голландии-2010, а со сборной Кот-д'Ивуара выиграл Кубок африканских наций в 2015 году.

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