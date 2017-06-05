«Реал» предложит 135 миллионов евро за Мбаппе
«Реал» готовит очередное предложение «Монако» по приобретению нападающего Кильяна Мбаппе, информирует rmcsport.bfmtv.com.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На этот раз «Королевский клуб» готов заплатить 135 миллионов евро за 18-летнего француза. Последний, однако, занял принципиальную позицию и хочет остаться в «Монако», который предложит футболисту новый контракт на улучшенных условиях.
Напомним, что в приобретении французского вундеркинда заинтересовано несколько
В прошедшем сезоне Мбаппе провел 44 матча в составе команды, в которых забил 26 мячей. В Лиге чемпионов он отыграл девять поединков и записал на свой счет шесть голов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter