«Реал» предложит 135 миллионов евро за Мбаппе

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На этот раз «Королевский клуб» готов заплатить 135 миллионов евро за 18-летнего француза. Последний, однако, занял принципиальную позицию и хочет остаться в «Монако», который предложит футболисту новый контракт на улучшенных условиях.

Напомним, что в приобретении французского вундеркинда заинтересовано несколько топ-клубов Европы. Помимо «Реала», для которого Мбаппе — одна из главных целей, среди претендентов на игрока назывались «Манчестер Сити» и «Арсенал». По информации СМИ, они предлагали 130 и 100 миллионов евро соответственно, но не получили согласия от чемпиона Франции.

В прошедшем сезоне Мбаппе провел 44 матча в составе команды, в которых забил 26 мячей. В Лиге чемпионов он отыграл девять поединков и записал на свой счет шесть голов.