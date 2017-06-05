Журналист Daily Star: Зарплата Слуцкого в «Халле» — 450 тысяч фунтов в год
Обозреватель Daily Star Джереми Кросс специально для «СЭ» прокомментировал информацию британского издания о вероятном назначении на тренерский пост «Халл Сити»
экс-тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.
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Видимо, что-то случилось...
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Кросс отметил, что стороны уже достигли договоренности.
— Сделка уже завершена, — сказал Кросс. — Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в
— Почему владелец «Халла» Ассем Аллам выбрал именно Слуцкого?
— Не знаю. Наверное, потому что он хороший тренер.
— Кто еще претендовал на пост?
— Гарри Монк, Стив Макларен, Найджел Эдкинс. (Гоша ЧЕРНОВ).
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