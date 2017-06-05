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5 июня 2017, 19:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Журналист Daily Star: Зарплата Слуцкого в «Халле» — 450 тысяч фунтов в год

Обозреватель Daily Star Джереми Кросс специально для «СЭ» прокомментировал информацию британского издания о вероятном назначении на тренерский пост «Халл Сити» экс-тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

Обозреватель Daily <span class=error>Star</span> <span class=error>Джереми</span> Кросс специально для СЭ прокомментировал информацию британского издания о вероятном назначении на тренерский пост <span class=error>Халл</span> Сити <nobr>экс-тренера</nobr> ЦСКА и сборной России Леонида <span class=error>Слуцкого</span>. Увеличить
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Кросс отметил, что стороны уже достигли договоренности.

— Сделка уже завершена, — сказал Кросс. — Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в Кингстон-апон-Халл для подписания контракта. Его зарплата составит 450 тысяч фунтов в год (примерно 516 тысяч евро. — Прим. «СЭ»). О трансферном бюджете сказать ничего не могу, но не думаю, что он будет крупным.

— Почему владелец «Халла» Ассем Аллам выбрал именно Слуцкого?

— Не знаю. Наверное, потому что он хороший тренер.

— Кто еще претендовал на пост?

— Гарри Монк, Стив Макларен, Найджел Эдкинс. (Гоша ЧЕРНОВ).

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