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Кросс отметил, что стороны уже достигли договоренности.

— Сделка уже завершена, — сказал Кросс. — Сейчас Слуцкий решает дела в России, а на следующей неделе приедет в Кингстон-апон-Халл для подписания контракта. Его зарплата составит 450 тысяч фунтов в год (примерно 516 тысяч евро. — Прим. «СЭ»). О трансферном бюджете сказать ничего не могу, но не думаю, что он будет крупным.

— Почему владелец «Халла» Ассем Аллам выбрал именно Слуцкого?

— Не знаю. Наверное, потому что он хороший тренер.

— Кто еще претендовал на пост?

— Гарри Монк, Стив Макларен, Найджел Эдкинс. (Гоша ЧЕРНОВ).