Итальянская «Фиорентина» объявила о переходе футболиста «Палмейраса» Витора Уго

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Как сообщается, итальянский клуб за 8 миллионов евро приобрел права на 26-летнего защитника, а сам Уго пройдет во вторник медосмотр, после которого подпишет с «Фиорентиной» контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

За «Палмейрас» Уго провел 67 матчей, в которых забил 8 мячей. В 2016 году футболист выиграл со своей командой чемпионат Бразилии, в 2015-м — Кубок Бразилии.