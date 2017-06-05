Итальянская «Фиорентина» объявила о переходе футболиста «Палмейраса» Витора Уго
Итальянская «Фиорентина» на своем официальном сайте объявила о переходе в свой стан бразильского футболиста Витора Уго, который ранее выступал у себя на родине за «Палмейрас».
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Как сообщается, итальянский клуб за 8 миллионов евро приобрел права на 26-летнего защитника, а сам Уго пройдет во вторник медосмотр, после которого подпишет с «Фиорентиной» контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.
За «Палмейрас» Уго провел 67 матчей, в которых забил 8 мячей. В 2016 году футболист выиграл со своей командой чемпионат Бразилии, в 2015-м — Кубок Бразилии.
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