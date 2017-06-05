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5 июня 2017, 19:54 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Итальянская «Фиорентина» объявила о переходе футболиста «Палмейраса» Витора Уго

Итальянская «Фиорентина» на своем официальном сайте объявила о переходе в свой стан бразильского футболиста Витора Уго, который ранее выступал у себя на родине за «Палмейрас».

Итальянская Фиорентина на своем официальном сайте объявила о переходе в свой стан бразильского футболиста <span class=error>Витора</span> <span class=error>Уго</span> который ранее выступал у себя на родине за Палмейрас. Увеличить
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Как сообщается, итальянский клуб за 8 миллионов евро приобрел права на 26-летнего защитника, а сам Уго пройдет во вторник медосмотр, после которого подпишет с «Фиорентиной» контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

За «Палмейрас» Уго провел 67 матчей, в которых забил 8 мячей. В 2016 году футболист выиграл со своей командой чемпионат Бразилии, в 2015-м — Кубок Бразилии.

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