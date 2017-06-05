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5 июня 2017, 19:53 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-игрок «Ньюкасла» и сборной Кот-д’Ивуара Тиоте скончался в возрасте 30 лет

Ивуарийский опорный полузащитник китайского футбольного клуба «Бэйцзин Энтерпрайзес» Шейк Тиоте скончался в возрасте 30 лет, сообщил агент игрока Эммануэле Палладино.

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По данным британской прессы, футболист потерял сознание во время тренировки, после чего был доставлен в больницу, где врачи не смогли спасти ему жизнь.

«С глубокой печалью я подтверждаю, что мой клиент Шейк Тиоте скончался после того, как потерял сознание на тренировке своего клуба “Бэйцзин Энтерпрайзес”, — сказал Палладино, чьи слова приводит Independent. — На данный момент мы не можем сказать больше и просим в это трудное время сохранять конфиденциальность частной жизни в отношении его семьи».

Тиоте выступал за английский «Ньюкасл» с 2010 по февраль 2017 года, провел за клуб более 150 матчей. Вместе со сборной Кот-д’Ивуара, за которую он провел 52 игры, выиграл Кубок африканских наций-2015, участвовал в чемпионатах мира 2010 и 2014 годов.

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