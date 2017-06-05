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5 июня 2017, 19:27 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Бохум» Меркеля занял девятое место во второй Бундеслиге Германии

«Бохум», за который выступает казахстанец Александр Меркель, по итогам чемпионата набрал 44 очка, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

<span class=error>Бохум</span> за который выступает <span class=error>казахстанец</span> Александр <span class=error>Меркель</span> по итогам чемпионата набрал 44 очка сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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25-летний полузащитник провел в составе «несгибаемых» 11 игр, отметившись за отведенное ему время одной голевой передачей.

«Бохум» одержал 10 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей 42−47.

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