«Бохум» Меркеля занял девятое место во второй Бундеслиге Германии
«Бохум», за который выступает казахстанец Александр Меркель, по итогам чемпионата набрал 44 очка, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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25-летний полузащитник провел в составе «несгибаемых» 11 игр, отметившись за отведенное ему время одной голевой передачей.
«Бохум» одержал 10 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей 42−47.
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