Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29985764/
5 июня 2017, 19:03 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Бывший футболист «Ньюкасла» Тьоте скончался на 31-м году жизни

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полузащитник китайского футбольного клуба «Бэйцзин» Шейк Тьоте скончался в возрасте 30 лет. Об этом сообщает интернет-портал CN Hubei.

СМИ: Бывший футболист Ньюкасла Тьоте скончался на 31-м году жизни - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что ивуарийцу стало плохо во время тренировки. Через несколько часов футболист скончался в больнице.

Тьоте перешел в «Бэйцзин» в феврале этого года из английского «Ньюкасла», за который выступал с 2010 года. В составе голландского «Твенте» он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны. Также он играл за бельгийский «Андерлехт» и голландскую «Роду». С 2009 года выступал за национальную сборную Кот-д’Ивуара, в составе команды он провел 55 матчей и забил один гол. Является обладателем Кубка африканский наций 2015 года.

Сборная Кот-д`Ивуара
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
5 июня

Мещеряков: Семин остается главным тренером ФК "Локомотив", его смена не обсуждалась

Бывший футболист "Ньюкасла" Тьоте скончался на 31-м году жизни

Прокуратура не стала возбуждать уголовные дела после давки в Турине во время финала ЛЧ