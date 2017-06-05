СМИ: Бывший футболист «Ньюкасла» Тьоте скончался на 31-м году жизни

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Отмечается, что ивуарийцу стало плохо во время тренировки. Через несколько часов футболист скончался в больнице.

Тьоте перешел в «Бэйцзин» в феврале этого года из английского «Ньюкасла», за который выступал с 2010 года. В составе голландского «Твенте» он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны. Также он играл за бельгийский «Андерлехт» и голландскую «Роду». С 2009 года выступал за национальную сборную Кот-д’Ивуара, в составе команды он провел 55 матчей и забил один гол. Является обладателем Кубка африканский наций 2015 года.