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5 июня 2017, 19:08 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Агент Арды Турана: Мой клиент остается в «Барселоне» до 2020 года

Агент полузащитника «Барселоны» Арды Турана Ахмет Булут опроверг информацию о том, что полузащитник может покинуть клуб.

Агент полузащитника Барселоны <span class=error>Арды</span> <span class=error>Турана</span> <span class=error>Ахмет</span> <span class=error>Булут</span> опроверг информацию о том что полузащитник может покинуть клуб. Увеличить
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«Туран остается в “Барселоне”, это факт. Клуб им полностью доволен, ни с кем о возможном трансфере переговоры не велись. Мне очень не нравятся все эти слухи, Арда будет игроком “Барселоны” до конца контракта и никуда не уйдет», — приводит слова Булута AS.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Туран лондонского «Арсенала».

Действующий контракт Турана с каталонцами расчитан до лета 2020 года.

В прошедшем сезоне Туран провел 28 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевых передачи.

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