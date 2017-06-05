Агент Арды Турана: Мой клиент остается в «Барселоне» до 2020 года

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«Туран остается в “Барселоне”, это факт. Клуб им полностью доволен, ни с кем о возможном трансфере переговоры не велись. Мне очень не нравятся все эти слухи, Арда будет игроком “Барселоны” до конца контракта и никуда не уйдет», — приводит слова Булута AS.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Туран лондонского «Арсенала».

Действующий контракт Турана с каталонцами расчитан до лета 2020 года.

В прошедшем сезоне Туран провел 28 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевых передачи.