Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29985628/
5 июня 2017, 18:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тиоте упал в обморок во время тренировки

Полузащитник «Бэйцзин Энтерпрайз Груп» Шейк Тиоте упал в обморок во время сегодняшней тренировки команды, сообщает TransferMarkt China.

Полузащитник Бэйцзин Энтерпрайз <span class=error>Груп</span> Шейк <span class=error>Тиоте</span> упал в обморок во время сегодняшней тренировки команды сообщает TransferMarkt China. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

30-летний футболист был доставлен в больницу. Некоторые китайские СМИ сообщили, что он скоропостижно скончался, однако данные сведения пока не подтверждены. В частности, информацию о смерти игрока опубликовал портал Cnhubei.com.

Ранее Тиоте выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Твенте», «Роду» и «Андерлехт». В его активе более 50 матчей за сборную Кот-д’Ивуара. Он выигрывал Кубок африканских наций в 2015 году.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото