Тиоте упал в обморок во время тренировки

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30-летний футболист был доставлен в больницу. Некоторые китайские СМИ сообщили, что он скоропостижно скончался, однако данные сведения пока не подтверждены. В частности, информацию о смерти игрока опубликовал портал Cnhubei.com.

Ранее Тиоте выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Твенте», «Роду» и «Андерлехт». В его активе более 50 матчей за сборную Кот-д’Ивуара. Он выигрывал Кубок африканских наций в 2015 году.