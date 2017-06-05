Тиоте упал в обморок во время тренировки
Полузащитник «Бэйцзин Энтерпрайз Груп» Шейк Тиоте упал в обморок во время сегодняшней тренировки команды, сообщает TransferMarkt China.
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30-летний футболист был доставлен в больницу. Некоторые китайские СМИ сообщили, что он скоропостижно скончался, однако данные сведения пока не подтверждены. В частности, информацию о смерти игрока опубликовал портал Cnhubei.com.
Ранее Тиоте выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Твенте», «Роду» и «Андерлехт». В его активе более 50 матчей за сборную Кот-д’Ивуара. Он выигрывал Кубок африканских наций в 2015 году.
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