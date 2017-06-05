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5 июня 2017, 15:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Испании сообщили, что Пепе согласовал двухлетний контракт с ПСЖ

Защитник «Реала» Пепе Кеплер продолжит карьеру во Франции.

Защитник Реала <span class=error>Пепе</span> <span class=error>Келлер</span> продолжит карьеру во Франции. Увеличить
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Испанское издание Marca сообщает, что 34-летний португалец согласовал контракт с «ПСЖ». Договор рассчитан на два года. Парижанам Пепе достанется бесплатно.

Контракт защитника с «Реалом» действует до 30 июня 2017 года, после чего Пепе сможет присоединиться к «ПСЖ». Официального подтверждения информация пока не получила.

Ранее сообщалось, что Пепе может перейти в миланский «Интер», где будет зарабатывать € 5 млн за сезон. В «Реале» бразилец играет с 2007 года.

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