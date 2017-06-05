В Испании сообщили, что Пепе согласовал двухлетний контракт с ПСЖ
Защитник «Реала» Пепе Кеплер продолжит карьеру во Франции.
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Испанское издание Marca сообщает, что 34-летний португалец согласовал контракт с «ПСЖ». Договор рассчитан на два года. Парижанам Пепе достанется бесплатно.
Контракт защитника с «Реалом» действует до 30 июня 2017 года, после чего Пепе сможет присоединиться к «ПСЖ». Официального подтверждения информация пока не получила.
Ранее сообщалось, что Пепе может перейти в миланский «Интер», где будет зарабатывать € 5 млн за сезон. В «Реале» бразилец играет с 2007 года.
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