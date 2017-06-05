Владелец нефтехимического завода из Казахстана стал владельцем самого титулованного клуба Армении

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Как сообщает Panorama.am, юридически сделка будет оформлена в ближайшие дни. Ранее владельцем «Пюника» был Рафаел Айрапетян — сын президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.

Достался «Пюник» Согоманяна на безвозмездной основе, но новый хозяин обещал инвестировать в клуб.

«Ежегодно около миллиона долларов, может и два или три миллиона», — озвучил вероятную сумму Согоманян.

Основной капитал Согоманяна связан с нефтехимической промышленностью. У его компании восемь заводов в России и по одному — в Казахстане и в Серби..

«Мы занимаемся производством поролона (торговое название эластичного пенополиуретана) для мебели, автомобилей, матрасов, для всего, на чем мы сидим. Всего порядка 20 компаний, которые входят в одну группу», — говорил в интервью Noev-kovcheg. ru в 2015 году Согоманян.

Ереванский «Пюник» (в переводе на русский — «Феникс») — самый титулованный клуб в истории независимой Армении. Команда 11 раз выигрывала чемпионат и шесть раз завоевывал Кубок страны.

Воспитанниками и бывшими игроками «Пюника» являются многие футболисты сборной Армении, среди которых — Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Роберт Арзуманян (играл за «Актобе» и «Шахтер»), Геворг Казарян («Маритиму», ранее играл за «Шахтер») Карлян Мкртчан («Анжи», экс-«Тобол») и другие.