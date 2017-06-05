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5 июня 2017, 15:42 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Владелец нефтехимического завода из Казахстана стал владельцем самого титулованного клуба Армении

Российский бизнесмен армянского происхождения Артур Согоманян стал новым владельцем футбольного клуба «Пюник» из Еревана.

За эту команду играли Генрих Мхитарян Геворг Казарян и другие. Увеличить
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Как сообщает Panorama.am, юридически сделка будет оформлена в ближайшие дни. Ранее владельцем «Пюника» был Рафаел Айрапетян — сын президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.

Достался «Пюник» Согоманяна на безвозмездной основе, но новый хозяин обещал инвестировать в клуб.

«Ежегодно около миллиона долларов, может и два или три миллиона», — озвучил вероятную сумму Согоманян.

Основной капитал Согоманяна связан с нефтехимической промышленностью. У его компании восемь заводов в России и по одному — в Казахстане и в Серби..

«Мы занимаемся производством поролона (торговое название эластичного пенополиуретана) для мебели, автомобилей, матрасов, для всего, на чем мы сидим. Всего порядка 20 компаний, которые входят в одну группу», — говорил в интервью Noev-kovcheg.ru в 2015 году Согоманян.

Ереванский «Пюник» (в переводе на русский — «Феникс») — самый титулованный клуб в истории независимой Армении. Команда 11 раз выигрывала чемпионат и шесть раз завоевывал Кубок страны.

Воспитанниками и бывшими игроками «Пюника» являются многие футболисты сборной Армении, среди которых — Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Роберт Арзуманян (играл за «Актобе» и «Шахтер»), Геворг Казарян («Маритиму», ранее играл за «Шахтер») Карлян Мкртчан («Анжи», экс-«Тобол») и другие.

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