Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29982740/
5 июня 2017, 14:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Окжетпес» отзаявил двух легионеров

Кокшетауский «Окжетпес» официально отзаявил двух игроков, пишет Sports.kz.

Кокшетауский Окжетпес официально <span class=error>отзаявил</span> двух игроков пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первым оказался российский защитник Даниил Чертов недавно перенес операцию, по итогам которой стало известно, что помочь своей команде не сможет. Вторым же стал украинский полузащитник Сергей Политыло, на счету которого в этом сезоне 12 игр и четыре голевые передачи.

Напомним, недавно «синегорцев» возглавил Виктор Пасулько.

Окжетпес
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
05 июня

Уорд назвал главную интригу боя Головкина и Альвареса

Микки Рурк высказался о бое Головкин - Альварес

Андре Берто: «Возраст не может служить оправданием Головкину в бою с u201eКанелоu201c»