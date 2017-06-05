«Окжетпес» отзаявил двух легионеров

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Первым оказался российский защитник Даниил Чертов недавно перенес операцию, по итогам которой стало известно, что помочь своей команде не сможет. Вторым же стал украинский полузащитник Сергей Политыло, на счету которого в этом сезоне 12 игр и четыре голевые передачи.



Напомним, недавно «синегорцев» возглавил Виктор Пасулько.