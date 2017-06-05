Sun: Футболист «Челси» Азар будет прооперирован и пропустит старт сезона
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии по футболу и английского клуба «Челси» Эден Азар в срочном порядке будет прооперирован в понедельник в одной из лондонских клиник. Об этом сообщает британская газета The Sun.
Азар получил перелом лодыжки на тренировке сборной Бельгии.
26-летний бельгиец в ближайшее время покинет тренировочную базу сборной и вылетит в Лондон, где его прооперируют. В составе сборной Бельгии Азар готовился к товарищескому матчу против команды Чехии 5 июня и отборочной игре чемпионата мира 2018 года против эстонцев 9 июня. Срок реабилитации, по прогнозам врачей, составит три месяца. Таким образом, футболист пропустит старт сезона-2017/2018.
В сезоне-2016/17 Азар стал чемпионом Англии в составе «Челси», за который провел 43 матча, забил 17 голов и сделал семь результативных передач. За сборную Бельгии футболист сыграл 76 матчей и отметился 17 забитыми мячами.
«Челси» откроет сезон-2017/18 матчем за Суперкубок Англии против лондонского «Арсенала» 6 августа на стадионе «Уэмбли». Старт следующего сезона чемпионата Англии запланирован на 12 августа.
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