«Левски» снова заявил о желании вернуть Стоилова
Гость телепередачи «Код спорта» на TV+ член Управляющего совета «Левски» Георги Марков высказал свое мнение о том, кто нужен этому клубу, сообщает Sports.kz.
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— Совет, который я мог бы дать своему другу Спасу Русеву, — вернуть в «Левски» Наско Сиракова и Мери Стоилова. Мери не мог прийти в прошлом году, потому что был связан контрактом. В этом календарном году, однако, срок его контракта истекает, и Наско свободен.
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