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5 июня 2017, 14:24 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Левски» снова заявил о желании вернуть Стоилова

Гость телепередачи «Код спорта» на TV+ член Управляющего совета «Левски» Георги Марков высказал свое мнение о том, кто нужен этому клубу, сообщает Sports.kz.

Гость телепередачи Код спорта на TV член Управляющего совета <span class=error>Левски</span> <span class=error>Георги</span> Марков высказал свое мнение о том кто нужен этому клубу сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Совет, который я мог бы дать своему другу Спасу Русеву, — вернуть в «Левски» Наско Сиракова и Мери Стоилова. Мери не мог прийти в прошлом году, потому что был связан контрактом. В этом календарном году, однако, срок его контракта истекает, и Наско свободен.

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