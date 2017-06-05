«Левски» снова заявил о желании вернуть Стоилова

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— Совет, который я мог бы дать своему другу Спасу Русеву, — вернуть в «Левски» Наско Сиракова и Мери Стоилова. Мери не мог прийти в прошлом году, потому что был связан контрактом. В этом календарном году, однако, срок его контракта истекает, и Наско свободен.