Иных уж нет, а тем далече
Вот и лето наступило. Стало очень жарко вдруг… И в прямом, и в переносном, конечно, смысле тоже. Вместе с самым теплым временем года в казахстанский футбол приходит обычно летняя дозаявочная пора. И вот с ней
кое-где начинается, действительно, настоящее пекло….
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Этот такой важный для всех участников футбольного чемпионата нашей страны временной отрезок стартует уже на следующей неделе, и можно, наверное, сейчас пробовать делать
Начали, судя по всему, активную работу в направлении реструктуризации состава собственной команды в Павлодаре. И если уход Сержа Бандо Нганбе не выглядит ни слишком неожиданной, ни существенной потерей для иртышан, то лишение довольно сыгранной уже пары центральных защитников Лаша Двали/Евгений Ткачук — проблема, конечно, довольно серьезная. Впрочем, не верится, что Димитар Димитров не имел на такой случай запасного варианта. Думается, болгарский специалист вполне уже представляет, кто в состоянии сыграть на нужном уровне в центре обороны его команды. Тот же хорошо знакомый павлодарским болельщикам Семир Керла, скажем, сейчас освободился в «Железничаре»… Впрочем, сам босниец утверждает, что из Казахстана к нему никто не обращался. Что ж, посмотрим, как оно все сложится в ближайшем будущем.
В «Астане» и «Кайрате» изменений можно по традиции ожидать точечных — в сторону укрепления вызывавших в первой половине сезона озабоченность позиций. Будут, безусловно, пертурбации в составе «Ордабасы» — и речь не только о делегировании группы редко выходящих на поле игроков в Кокшетау. Можно достаточно уверенно предсказать, что покинет Шымкент
Несложно предполагать, что серьезные перемены грядут в составах «Шахтера», «Окжетпеса» и «Актобе», где недавно сменились главные тренеры, а в первых двух случаях — и клубные руководители. Здесь, думается, ряды вышеобозначенных дружин будут перелопачены изрядно. Можно ожидать прихода к Олжасу Абраеву с Саулюсолм Ширмялисом в Караганду достаточно сильных игроков — тех, кто не затерялся бы, пожалуй, в любом другом клубе КПЛ. Обязательно будут перемены в составе «Окжетпеса» — в силу объективных причин тоже. После вынужденного ухода перед началом чемпионата из команды Александра Чижова кокшетауцы и так испытывали серьезные проблемы в центре обороны, а теперь еще и Даниил Чертов
Немало перемен грядет в ближайшее время и в составах остальных участников турнира КПЛ-2017. Во многих из них это будет касаться смены легионеров —
В общем, перемен требуют сердца болельщиков не слишком удачно пока выступающих в этом сезоне казахстанских команд элитного дивизиона. И практически всех их главных тренеров — у
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter