Иных уж нет, а тем далече

Этот такой важный для всех участников футбольного чемпионата нашей страны временной отрезок стартует уже на следующей неделе, и можно, наверное, сейчас пробовать делать какие-то предположения по поводу того, как могут измениться составы команд Казахстанской Премьер-Лиги в ближайшее трансферное окно.



Начали, судя по всему, активную работу в направлении реструктуризации состава собственной команды в Павлодаре. И если уход Сержа Бандо Нганбе не выглядит ни слишком неожиданной, ни существенной потерей для иртышан, то лишение довольно сыгранной уже пары центральных защитников Лаша Двали/Евгений Ткачук — проблема, конечно, довольно серьезная. Впрочем, не верится, что Димитар Димитров не имел на такой случай запасного варианта. Думается, болгарский специалист вполне уже представляет, кто в состоянии сыграть на нужном уровне в центре обороны его команды. Тот же хорошо знакомый павлодарским болельщикам Семир Керла, скажем, сейчас освободился в «Железничаре»… Впрочем, сам босниец утверждает, что из Казахстана к нему никто не обращался. Что ж, посмотрим, как оно все сложится в ближайшем будущем.



В «Астане» и «Кайрате» изменений можно по традиции ожидать точечных — в сторону укрепления вызывавших в первой половине сезона озабоченность позиций. Будут, безусловно, пертурбации в составе «Ордабасы» — и речь не только о делегировании группы редко выходящих на поле игроков в Кокшетау. Можно достаточно уверенно предсказать, что покинет Шымкент кое-кто из легионеров — вряд ли, впрочем, общее их число у южан станет после этого меньше.



Несложно предполагать, что серьезные перемены грядут в составах «Шахтера», «Окжетпеса» и «Актобе», где недавно сменились главные тренеры, а в первых двух случаях — и клубные руководители. Здесь, думается, ряды вышеобозначенных дружин будут перелопачены изрядно. Можно ожидать прихода к Олжасу Абраеву с Саулюсолм Ширмялисом в Караганду достаточно сильных игроков — тех, кто не затерялся бы, пожалуй, в любом другом клубе КПЛ. Обязательно будут перемены в составе «Окжетпеса» — в силу объективных причин тоже. После вынужденного ухода перед началом чемпионата из команды Александра Чижова кокшетауцы и так испытывали серьезные проблемы в центре обороны, а теперь еще и Даниил Чертов из-за травмы выбыл до конца сезона, а Джозеф Нэйн по той же причине — как минимум до конца месяца. Есть ли смысл держать этого, безусловно, мастеровитого игрока в заявке? Вряд ли. Что там останется до конца сезона, когда камерунец окончательно поправится?.. Плюс еще десанту из Шымкента места в рядах кокшетауцев нужны. Так что «Окжетпес» после закрытия дозаявочного периода может оказаться совсем не похожим на самого себя образца начала сезона. То же самое можно сказать и об «Актобе». Владимиру Муханов уже заявил, что ко многим футболистам, собранным в команде, у него имеются серьезные претензии. До конца летнего трансферного окна статус игроков актюбинской дружины из них сохранят явно не все…



Немало перемен грядет в ближайшее время и в составах остальных участников турнира КПЛ-2017. Во многих из них это будет касаться смены легионеров — где-то с ними просто не угадали, в других зарубежные игроки получили травмы, в связи с чем задействованы были слишком мало. Всего лишь один поединок, скажем, провел в этом чемпионате страны за «Акжайык» форвард Константин Дудченко — на самом старте сезона, после чего из-за полученной травмы на поле больше до сих пор не появлялся. Сломал ногу отыгравший всего два поединка за «Атырау» защитник Вукашин Томич. Только начал выходить на поле после полученной в межсезонье травмы оборонец «Ордабасы» Александар Симчевич. Все еще лечится его земляк, коллега и одноклубник Зоран Рендулич. Отбыл восвояси из-за полученного повреждения многоопытный центрбек «Шахтера» Никола Василевич, успевший провести в чемпионате всего лишь 4 поединка. Все никак не докажет собственную необходимость тренерскому штабу «Атырау» хорватский форвард Иван Родич, проведший в турнире КПЛ 5 матчей, в которых отыграл не более 45 минут в каждом, а забивал только в розыгрыше Кубка. Практически наверняка не останутся в «Актобе» редко выходившие на поле легионеры Витор Жуниор, Чако Торрес, Александр Ермаченко…



В общем, перемен требуют сердца болельщиков не слишком удачно пока выступающих в этом сезоне казахстанских команд элитного дивизиона. И практически всех их главных тренеров — у кого-то не таких уж сильных, у других — весьма основательных. Остается только дождаться начала этих преобразований. А старт их буквально уже на носу.