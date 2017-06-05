Египтянин Салах может установить трансферный рекорд «Ливерпуля»
Один из лидеров футбольной сборной Египта, полузащитник итальянской «Ромы» Мохамед Салах в самое ближайшее время может оказаться в английском «Ливерпуле». При этом трансфер Салаха может стать рекордным в истории клуба премьер-лиги: мерсисайдцы готовы заплатить за хавбека 40 млн евро.
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Переговоры по кандидатуре египетского полузащитника близки к завершению и, как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на The Telegraph, трансфер Салаха может обойтись мерсисайдскому клубу в сумму 36 млн фунтов стерлингов и или 40 млн евро. До этого самым дорогим для «Ливерпуля» был переход Энди Кэрролла из «Ньюкасла» в 2011 году, за которого было уплачено 35 млн фунтов ли, по нынешним меркам, 38,5 млн евро.
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