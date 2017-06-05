Mirror: Слуцкий станет главным тренером английского «Халл Сити»

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По данным газеты, владелец «Халл Сити» египтянин Ассем Аллам считает Слуцкого лучшим кандидатом на пост главного тренера клуба.

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 по лето 2016 года был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года. Также он известен по работе главным тренером «Москвы» и самарских «Крыльев Советов».