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5 июня 2017, 12:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Боруссия» Д приобрела у ПСЖ 18-летнего французского защитника

Дортмундская «Боруссия» приобрела у «ПСЖ» 18-летнего защитника Дана-Акселя Загаду.

Об этом сообщил официальный «твиттер» немецкого клуба. Отметим, что Загаду достался «Боруссии» бесплатно.

В июне Дан-Аксель Загаду отпраздновал свой 18-й день рождения и получил право подписать первый профессиональный контракт.

Ранее французский футболист, который является капитаном юношеской сборной своей страны (U18), ответил отказом «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Кроме того, к Загаду проявлял интерес «Вольфсбург».

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