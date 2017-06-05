«Боруссия» Д приобрела у ПСЖ 18-летнего французского защитника

Об этом сообщил официальный «твиттер» немецкого клуба. Отметим, что Загаду достался «Боруссии» бесплатно.

В июне Дан-Аксель Загаду отпраздновал свой 18-й день рождения и получил право подписать первый профессиональный контракт.

Ранее французский футболист, который является капитаном юношеской сборной своей страны (U18), ответил отказом «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Кроме того, к Загаду проявлял интерес «Вольфсбург».