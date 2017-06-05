«Боруссия» Д приобрела у ПСЖ 18-летнего французского защитника
Дортмундская «Боруссия» приобрела у «ПСЖ» 18-летнего защитника
Дана-Акселя Загаду.
Об этом сообщил официальный «твиттер» немецкого клуба. Отметим, что Загаду достался «Боруссии» бесплатно.
В июне
Ранее французский футболист, который является капитаном юношеской сборной своей страны (U18), ответил отказом «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Кроме того, к Загаду проявлял интерес «Вольфсбург».
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