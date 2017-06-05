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5 июня 2017, 12:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» нацелилась на Перишича

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти заинтересован в услугах полузащитника миланского «Интера» Ивана Перишича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В немецком гранде знают Перишича достаточно неплохо, поскольку до перехода в стан нерадзурри он защищал цвета таких клубов Бундеслиги, как дортмундская «Боруссия» (2011−2013) и «Вольфсбург» (2013−2015). «Интер» в 2015 году заплатил «Вольфсбургу» за хорватского футболиста € 19 млн.

По итогам последнего сезона Перишич принял участие в 36 матчах чемпионата Италии, став автором 11 голов и 8 результативных передач. Контракт игрока с итальянским грандом в силе до лета 2020 года.

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