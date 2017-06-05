ПСЖ готов платить Аллегри € 10 млн в год
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри
по-прежнему интересен «ПСЖ», который под руководством Унаи Эмери в минувшем сезоне французской Лиги 1 финишировал на втором месте.
Gazzetta dello Sport сообщает, что парижане хотят пригласить Массимилиано Аллегри и готовы платить ему € 10 млн в год. В «Ювентусе» 49-летний специалист зарабатывает € 5,5 млн.
7 июня Аллегри должен встретиться с генеральным директором Беппе Мароттой, чтобы обсудить своё будущее. Контракт итальянского тренера действует до лета 2018 года. Аллегри просит увеличить оклад до € 8 млн, а также приобрести двух футболистов уровня Лиги чемпионов.
Эмери в свою очередь может перебраться в «Рому», спортивным директором которой стал Мончи. Оба специалиста знакомы по работе в «Севилье».
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