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5 июня 2017, 11:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ПСЖ готов платить Аллегри € 10 млн в год

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри по-прежнему интересен «ПСЖ», который под руководством Унаи Эмери в минувшем сезоне французской Лиги 1 финишировал на втором месте.

Gazzetta dello Sport сообщает, что парижане хотят пригласить Массимилиано Аллегри и готовы платить ему € 10 млн в год. В «Ювентусе» 49-летний специалист зарабатывает € 5,5 млн.

7 июня Аллегри должен встретиться с генеральным директором Беппе Мароттой, чтобы обсудить своё будущее. Контракт итальянского тренера действует до лета 2018 года. Аллегри просит увеличить оклад до € 8 млн, а также приобрести двух футболистов уровня Лиги чемпионов.

Эмери в свою очередь может перебраться в «Рому», спортивным директором которой стал Мончи. Оба специалиста знакомы по работе в «Севилье».

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