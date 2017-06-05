«Барселона» продолжает делать попытки приобрести форварда «Боруссии» Д Дембеле

Согласно информации источника, покупка этого футболиста является для каталонского клуба приоритетной задачей. Испанский гранд ещё перед стартом последнего сезона хотел приобрести игрока у «Ренна», однако Дембеле отклонил предложение. Для футболиста главной была игровая практика, и он понимал, что в «Барселоне» у него в этом смысле мало перспектив. В результате он отдал предпочтение немецкой команде.

В чемпионате Германии Дембеле принял участие в 32 матчах, став автором 6 голов и 13 результативных передач.