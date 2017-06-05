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5 июня 2017, 10:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Коэнтрау перейдёт на правах аренды в лиссабонский «Спортинг»

Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау со следующего сезона будет на правах аренды защищать цвета лиссабонского «Спортинга», сообщает O Jogo.

При этом португальский клуб будет платить футболисту лишь 10% его зарплаты. «Королевский клуб» взял на себя обязательство выплачивать игроку остальную сумму его оклада.

Действующий контракт Коэнтрау с испанским грандом в силе до лета 2019 года, а его зарплата составляет € 3,5 млн в год. Коэнтрау в данный момент осталось пройти медицинское обследование в «Спортинге».

По итогам минувшего сезона игрока преследовали травмы, и он принял участие лишь в 3 матчах чемпионата Испании.

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