Коэнтрау перейдёт на правах аренды в лиссабонский «Спортинг»

При этом португальский клуб будет платить футболисту лишь 10% его зарплаты. «Королевский клуб» взял на себя обязательство выплачивать игроку остальную сумму его оклада.

Действующий контракт Коэнтрау с испанским грандом в силе до лета 2019 года, а его зарплата составляет € 3,5 млн в год. Коэнтрау в данный момент осталось пройти медицинское обследование в «Спортинге».

По итогам минувшего сезона игрока преследовали травмы, и он принял участие лишь в 3 матчах чемпионата Испании.