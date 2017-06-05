Сергей Хижниченко в ближайшее время может покинуть «Шахтер»
По сведениям «ПБ», в ближайшее время солигорский «Шахтер» может покинуть казахстанский нападающий Сергей Хижниченко. Форвард в нынешнем чемпионате принял участие в восьми поединках и забил один гол.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Статистика Хижниченко в чемпионате-2017 5 легионеров, от которых мы ждем большего Сергей Хижниченко: мне нравится подход к делу в «Шахтере».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter