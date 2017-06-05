Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29979212/
5 июня 2017, 10:38 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Сергей Хижниченко в ближайшее время может покинуть «Шахтер»

По сведениям «ПБ», в ближайшее время солигорский «Шахтер» может покинуть казахстанский нападающий Сергей Хижниченко. Форвард в нынешнем чемпионате принял участие в восьми поединках и забил один гол.

По сведениям ПБ в ближайшее время <span class=error>солигорский</span> Шахтер может покинуть казахстанский нападающий Сергей <span class=error>Хижниченко</span>. Форвард в нынешнем чемпионате принял участие в восьми поединках и забил один гол. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Статистика Хижниченко в чемпионате-2017 5 легионеров, от которых мы ждем большего Сергей Хижниченко: мне нравится подход к делу в «Шахтере».

Шахтер С
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ