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5 июня 2017, 10:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент: Марсьяль не покинет «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не покинет команду во время летнего трансферного окна.

Об этом рассказал агент футболиста Филипп Ламболи. Контракт 21-летнего форварда истекает в июне 2019 года.

«Контракт Марсьяля действует ещё два года. Нет никаких оснований для его ухода из “Манчестер Юнайтед”. Если бы это было так, Эд Вудворд сообщил бы мне. Но в последнем нашем разговоре обсуждались другие вещи», — цитирует агента Goal.

В минувшем сезоне АПЛ Антони Марсьяль принял участие в 25 матчах (18 в основном составе), забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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