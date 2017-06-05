Агент: Марсьяль не покинет «Манчестер Юнайтед»

Об этом рассказал агент футболиста Филипп Ламболи. Контракт 21-летнего форварда истекает в июне 2019 года.

«Контракт Марсьяля действует ещё два года. Нет никаких оснований для его ухода из “Манчестер Юнайтед”. Если бы это было так, Эд Вудворд сообщил бы мне. Но в последнем нашем разговоре обсуждались другие вещи», — цитирует агента Goal.

В минувшем сезоне АПЛ Антони Марсьяль принял участие в 25 матчах (18 в основном составе), забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.