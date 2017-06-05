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5 июня 2017, 9:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» торопит Деулофеу с решением о переходе в стан сине-гранатовых

«Барселона» не будет ждать ответа нападающего «Эвертона» Херарда Деулофеу до 30 июня, сообщает Mundo Deportivo.

Это последний день, когда каталонский клуб сможет заплатить «Эвертону» за футболиста сборной Испании € 12 млн и выкупить его трансферный лист. Спортивный директор испанского гранда Роберт Фернандес уже неоднократно говорил, что клуб заинтересован в возвращении игрока в его ряды. Однако сам Деулофеу особой спешки в этом вопросе не проявляет. Футболист отметил, что полностью сосредоточен на предстоящих матчах национальной команды Испании и хочет просто наслаждаться футболом.

Испанцы сыграют товарищеский матч с Колумбией (7 июня) и встретятся с Македонией в игре отборочного турнира ЧМ-2018 (11 июня).

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