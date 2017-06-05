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5 июня 2017, 9:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» готов платить Окслейду-Чемберлену более £ 100 тыс. в неделю

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен может остаться в «Арсенале».

В услугах 23-летнего хавбека заинтересован «Ливерпуль», однако «канониры» не собираются продавать игрока.

Mirror сообщает, что стороны начали переговоры по новому контракту. Действующее соглашение истекает 30 июня 2018 года.

По данным источника, в «Арсенале» Окслейду-Чемберлену готовы платить более £ 100 тыс. в неделю (около € 114 тыс). На какой срок будет рассчитан новый контракт, не сообщается.

В минувшем сезоне английский хавбек принял участие в 45 официальных матчах за «Арсенал», забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

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