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5 июня 2017, 9:31 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Де Хеа может перейти в «Реал» за 80 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» готов продать голкипера Давида Де Хеа в мадридский «Реал» за £ 80 млн, сообщает Daily Mail.

Манчестер Юнайтед готов продать голкипера Давида Де <span class=error>Хеа</span> в мадридский Реал за £ 80 млн сообщает Daily <span class=error>Mail</span>. Увеличить
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Изданию неизвестно, готовы ли представители столичного клуба заплатить такую сумму, однако, по данным источника, они могут включить в сделку некоторых своих футболистов, к которым проявляется интерес «МЮ»: Альваро Морату, Рафаэля Варана или Хамеса Родригеса. Если переговоры с английским клубом зайдут в тупик, «Реал» вновь попытается заполучить вратаря «Челси» Тибо Куртуа.

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