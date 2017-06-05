Де Хеа может перейти в «Реал» за 80 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» готов продать голкипера Давида Де Хеа в мадридский «Реал» за £ 80 млн, сообщает Daily Mail.
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Изданию неизвестно, готовы ли представители столичного клуба заплатить такую сумму, однако, по данным источника, они могут включить в сделку некоторых своих футболистов, к которым проявляется интерес «МЮ»: Альваро Морату, Рафаэля Варана или Хамеса Родригеса. Если переговоры с английским клубом зайдут в тупик, «Реал» вновь попытается заполучить вратаря «Челси» Тибо Куртуа.
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