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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29978353/
5 июня 2017, 9:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шальке» выкупил Коноплянку у «Севильи» за € 15 млн

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка, выступающий на правах аренды за «Шальке», подтвердил, что немецкий клуб выкупил его контракт у «Севильи» за € 15 млн.

«Правда ли то, что «Шальке» выкупил мой контракт у «Севильи»? Я не скрывал этого. Это произошло уже тогда, когда я подписывал как бы аренду.

Но всё равно в этом контракте я знал, что это автоматически переходит на выкуп. Потому что там за пару дней до закрытия трансферного окна у «Шальке» просто не было бюджета, и поэтому они так договорились. Это уже всё официально.

Правда ли, что за меня заплатили 15 миллионов евро? Да, но лучше бы меня купили за 5 миллионов, но чтобы я играл и мной дорожили, — цитирует Коноплянку Tribuna со ссылкой на «Футбол News».

Шальке-04
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