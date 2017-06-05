«Шальке» выкупил Коноплянку у «Севильи» за € 15 млн

«Правда ли то, что «Шальке» выкупил мой контракт у «Севильи»? Я не скрывал этого. Это произошло уже тогда, когда я подписывал как бы аренду.

Но всё равно в этом контракте я знал, что это автоматически переходит на выкуп. Потому что там за пару дней до закрытия трансферного окна у «Шальке» просто не было бюджета, и поэтому они так договорились. Это уже всё официально.

Правда ли, что за меня заплатили 15 миллионов евро? Да, но лучше бы меня купили за 5 миллионов, но чтобы я играл и мной дорожили, — цитирует Коноплянку Tribuna со ссылкой на «Футбол News».