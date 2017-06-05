«Бавария» хочет выручить с продажи Саншеша и Дугласа Косты € 75 млн

Об этом сообщает Bild.

Немецкие СМИ пишут, что за 26-летнего бразильца мюнхенцы просят не менее € 40 млн. В услугах Дугласа Косты заинтересованы «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Что касается Саншеша, португалец оценивается в € 35 млн. Заполучить 19-летнего хавбека не против всё те же «Ювентус» и «МЮ», а также «Монако», «Интер» и «Марсель». Не исключено, что Саншеш будет отдан в аренду.

Контракт Дугласа Косты действует до лета 2020 года, а Ренату Саншеша — до июня 2021 года.